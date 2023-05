Seung, perizia sui vestiti Dna su zaino e pantaloni

Può suonare come una beffa... Ma oggi a Pisa, al Tribunale di Sorveglianza si svolge l’udienza davanti al giudice per stabile la pericolosità sociale o meno di Gianluca Seung. Il processo giunge al culmine di un lungo e complicatissimo iter giudiziario e la data di oggi era stata fissata prima che il giovane di Torre del Lago, secondo la ricostruzione della Procura pisana, imbracciasse un bastone (almeno si presume che questa sia stata la possibile arma del delitto) e aggredisse a morte, fuori dall’ospedale di Pisa la dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra che aveva firmato gli ultimi atti che riguardavano Seung. E proprio l’omicidio della psichiatra, purtroppo, certifica più di ogni altro esame medico, la pericolosità sociale di questo giovane, che già in passato si era reso protagonista di altre violenze: il ferimento di un altro psichiatra a Viareggio, le minacce al personale di psichiatria dell’ospedale Versilia, l’aggressione a una guardia giurata davanti al Tribunale di Lucca. Fino all’ultimo drammatico epilogo. Ecco perché l’udienza di oggi a Pisa al Tribunale di Sorveglianza, suona davvero come una beffa per i familiari di Barbara Capovani.

Il suo presunto assassino (Seung ancora non ha confessato) si trova in carcere in attesa dei prossimi sviluppi dell’inchiesta. Che la prossima settimana dovrebbe avere un’accelerata. Nel senso che per martedì 23 sono stati fissati due appuntamenti importanti in Tribunale davanti al Gip. Di fronte a quest’ultimo infatti saranno nominati i periti che dovranno poi valutare le condizioni di Gianluca Seung per stabilire una volta per tutte se il giovane di Torre del Lago sia capace di intendere e di volere (come rimarcato già da altri professionisti in passato) e possa pertanto affrontare un processo e assumersi le responsabilità del caso oppure no. Nel caso in cui i periti nominati dal Tribunale stabilissero che il Seung non può affrontare un processo per lui si aprirebbero le porte del carcere e inizierebbe un percorso di cure psichiatriche. Ricordiamo che l’avvocato di Seung, Gabriele Parrini, si è affidato alla consulenza del professor Alessandro Meluzzi.

Sempre martedì della prossima settimana, dinanzi al Gip, si terrà un incidente probatorio: periti e consulenti esamineranno alcuni oggetti sequestrati nella casa torrelaghese di Gianluca Seung, fra uno zaino e i pantaloni. . Si cercheranno tracce di sangue o del dna della dottoressa. Una circostanza che finirebbe per incastrare definitivamente il giovane.

Paolo Di Grazia