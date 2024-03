Servizio civile. Ultimo appello per i giovani

Riaperti i termini per la presentazione delle domande al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti del servizio civile universale. Possono presentare domanda, sino alle 10 di domani, i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 anni non ancora compiuti alla scadenza del bando) che avranno l’opportunità di vivere questa importante esperienza della durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un rimborso spese mensile di 507 euro. A Seravezza potranno rivolgersi direttamente alle sedi della Croce Bianca di Querceta, della Croce Rossa Italiana di Ripa, della Misericordia di Seravezza, della Pubblica Assistenza di Basati e della Pubblica Assistenza di Azzano, dove troveranno tutte le informazioni di dettaglio.

All’interno delle associazioni potranno essere impegnati in varie attività socio-sanitarie, come accoglienza di quanti si recano nelle sedi, centralino e servizi alla comunità, ad esempio l’accompagnamento a fare visite, esami, dialisi, ma anche attività di soccorso, previa formazione prevista dal progetto. "Il mio appello ai ragazzi e alle ragazze, come già avvenuto in prossimità della precedente scadenza – sottolinea l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – è di riservare la dovuta attenzione a questa opportunità. Non è retorica dire che le esperienze in ambito sociale consentono una forte crescita personale e fanno conoscere quanto sia preziosa la solidarietà. Da anni vivo nel mondo del volontariato e posso puntualmente constatare come siano importanti per i giovani queste occasioni di servizio, condivisione e amicizia. Tanto più che quanti completeranno il percorso, certificato da un attestato, avranno una corsia preferenziale in bandi pubblici".