Servizi extra per Pasqua È bufera al comando vigili Proclamata l’agitazione

Bufera al comando di polizia municipale. I sindacati Fp Cgil Cisl e Uil e le Rsu hanno infatti dichiarato lo stato di agitazione del personale – con sospensione dei turni straordinari– e richiesto un incontro al prefetto prima di indire lo sciopero. Motivo del malumore è l’impegno in fascia serale imposto extra orario agli agenti per le prossime festività di Pasqua: infatti attualmente è sempre in vigore fino al 31 maggio il calendario invernale di servizio fino che va dalle 8 alle 20. In sostanza il comandante Andrea D’Uva nei giorni scorsi ha richiesto con ordine di servizio la disponibilità, in forma straordinaria, di almeno 4 agenti addetti per ogni serata, così da garantire la copertura dei turni straordinari 20 – 1 del venerdì, del sabato e della Pasqua. "Non avendo raggiunto un numero congruo di adesioni volontarie – lamentano Paola Freschi (Fp Cgil Lucca), Massimo Petrucci (Cisl Fp) e Riccardo Paganelli (Uil Fpl) – il comandante ha così disposto il servizio settimanale per il weekend di Pasqua introducendo il turno aggiuntivo serale 19-1 in forma ordinaria, non previsto dal Regolamento del corpo, nonostante dal 1° aprile scorso il personale sia stato integrato con l’assunzione di 4 agenti a tempo determinato".

E dopo la copertura del servizio rimediata per Capodanno grazie all’impiego di alcuni agenti volontari, i sindacati reclamano lo spirito di servizio messo in campo anche di recente. "Già in occasione del Carnevale 2023 – si legge nel documento inviato anche al sindaco – il comandante ha disposto turni serali aggiuntivi nei giorni di sabato 18 e martedì 21 febbraio nei quali parte del personale ha lavorato in forma straordinaria con orario 21-3, oltre al turno ordinario. Anche in occasione del 64° Festival del Miccio Canterino nei giorni 30 e 31 marzo e 1° aprile, il comandante ha disposto un turno serale aggiuntivo con orario 20 - 1 eccedente il normale orario di lavoro e di servizio. Emerge dunque un sistematico ricorso al lavoro straordinario da parte del comandante volto a fronteggiare situazioni lavorative tutt’altro che eccezionali ed imprevedibili. Nonostante la carenza di personale al comando, gli agenti e gli ufficiali hanno sempre coperto i servizi richiesti con grande senso di serietà, dedizione e responsabilità. L’istituzione di fatto di un turno aggiuntivo senza implementazione di personale e quindi senza la necessaria rotazione dei lavoratori genera disagio e stanchezza esponendo gli stessi a rischi per la sicurezza personale e quindi per la resa del servizio stesso. Proprio per questo il 28 marzo avevamo chiesto un incontro entro 5 giorni al comandante che non ha mai risposto".

Francesca Navari