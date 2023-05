Serve visione altrimenti si fallisce tutti

Tommaso Strambi

Il bivio. C’è sempre un momento in cui ci troviamo nella necessità di scegliere quale sia la strada migliore da percorrere per andare avanti. E per farlo occorre avere visione. Soprattutto quando si tratta di scelte che ricadono su una moltitudine di soggetti. Ed è quello che la politica sarebbe chiamata a fare sempre. Avere uno sguardo proiettato sul futuro. Purtroppo negli ultimi anni ha prevalso lo sguardo corto. Quello della società dei social, dove si guarda più ai like che alle ricadute per i cittadini, le imprese, la comunità nel suo insieme. E questo vale ad ogni livello. Da cosa dipende?