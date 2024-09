Sergio Fortuna “Antologica“. Scatti d’autore

“Antologica“ è il titolo che il fotografo Sergio Fortuna ha dediso di dare alla sua mostra che si terrà in via Vittorio Emanuele da sabato fino al 22 settembre. La esposizione si inagurerà sabato alle 17.30 con la presentazione del giornalista Umberto Guidi. Guidi ripercorrerà la storia del fotografo. La mostra vuole riproporre una sintesi dei temi che Sergio Fortuna ha affrontato nella sua carriera professionale: dal ritratto, la sua vera passione, all’architettura, all’erotismo, alla street photography. Il fotografo versiliese ama i tagli, i dettagli che la hanno portato a realizzare diverse mostre con protagonisti oltre che alle persone, materiali come il marmo, l’acqua, la sabbia, vecchi muri scoloriti. Originali le sue “Affrescografie“ che uniscono l’esperienza analogica con quella digitale dalla quale trae immagini che ricordano un pò gli affreschi di epoca romana o gli affreschi presenti in antiche ville abbandonate.

Il fotografo è protagonista anche di un altro evento in calendario sempre di sabato.

Sabato 14 settembre ,invece, alle 17.40 alla biblioteca “Michele Rosi“ a Palazzo Tori Massoni sarà presentata la ristampa del libro fotografico di Fortuna, “Qualcosa di mio“. La presentazione sarà accompagnata dalla proiezioni di immagini. La mostra restera aperta tutti i i pomeriggi dal martedì al venerdì con questo orario: 15.30-19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ingresso libero.

