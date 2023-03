Seravezza entra nelle Giornate Fai Tour in centro e al Mediceo A fare da guida saranno gli studenti

Il centro storico di Seravezza e Palazzo Mediceo entrano a far parte del calendario delle Giornate Fai di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

È quanto in programma sabato e domenica prossimi attraverso la collaborazione degli studenti dell’istituto d’istruzione superiore Chini-Michelangelo che, nel progetto di alternanza scuola-lavoro, assumeranno il ruolo di guide. Un modo per i visitatori di approfondire le ricchezze di Seravezza e per gli studenti di conoscere a fondo il territorio versiliese, cimentandosi nel delicato ruolo di guida turistica. Gli apprendisti ciceroni faranno conoscere la storia del paese, le peculiarità artistiche e architettoniche, le bellezze ambientali, con un tuffo nell’affascinante capitolo della famiglia Medici.

A questo proposito i visitatori saranno accompagnati anche nel Palazzo Mediceo, con una immersione nelle stanze del Museo del lavoro e delle tradizioni popolari, per conoscere un mondo ormai lontanissimo e che, forse anche per questo, mantiene tutto il suo fascino.

"Un’opportunità per far conoscere il nostro capoluogo e la sua storia – commenta Tessa Nardini, consigliere con delega al turismo – attraverso questo prestigioso appuntamento del Fondo per l’Ambiente Italiano che ogni anno apre edifici, parchi e luoghi simbolo d’Italia e a cui l nostro territorio può dare un valido contributo in termini paesaggistici, storici e artistici. Senza contare che la partecipazione di studenti, nel ruolo di guide, rappresenta un’occasione formativa per gli stessi, chiamati a conoscere l’ambiente in cui vivono e, certamente, imparando ad amarlo ancor più". Le visite gratuite (della durata di circa 40 minuti) sono in programma dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 (orario dell’ultimo ingresso), punto di ritrovo è Palazzo Mediceo, sia per le visite in loco che per quelle al centro cittadino.

Fra.Na.