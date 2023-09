La cena organizzata in giugno dalla Pro Loco Seravezza per raccogliere fondi per gli alluvionati dell’Emilia Romagna è servita a 25 famiglie per liberare le abitazioni dal fango. Una iniziativa per la quale la Pro Loco ha ricevuto i ringraziamenti nella visita a Bagnacavallo e Ravenna, cui hanno partecipato il presidente Marco Bertagna e una rappresentanza del gruppo.