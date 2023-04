Seravezza Carlo Conti e la trota scaramantica

Neppure i personaggi dello spettacolo resistono alla trota della Granduchessa. La pratica della foto scaramantica con la trota di Palazzo Mediceo si sta diffondendo velocissima tra i pescatori ma non solo: tutti conoscono Carlo Conti come conduttore Rai ma forse non tutti sanno della sua grande passione per la pesca. E così ieri si è fatto immortalare con la trota della Granduchessa Maria Cristina di Lorena e ha promesso di tornare presto per cimentarsi nella nuova

Riserva Medicea. È bastato riportare alla luce la storia della straordinaria pesca della Granduchessa Maria Cristina di Lorena avvenuta nel 1603 e vedere nei giorni scorsi il pluricampione del mondo Roberto Trabucco immortalato sotto la trota in marmo: il cortile del Mediceo sta diventando meta di pescatori che si fanno fotografare, o fanno un selfie, mentre indicano la scultura alle loro spalle. La trota in marmo, risalente al XVII secolo, che vuole ricordare la straordinaria pescata della Granduchessa la quale avrebbe tirato su dalle acque del fiume Vezza un’enorme trota. Un evento davvero eccezionale, tanto da essere ricordato con un cippo anche in località Ruosina, nel punto dove sarebbe avvenuta la pesca.