Seravezza Calcio sull’ex asilo a Ripa: "L’utilizzo come ostello è regolare"

"L’utilizzo dell’ex asilo di Ripa è conforme alle norme vigenti e il rapporto fra la nostra associazione sportiva e l’Istituto delle Suore è regolato a norma di legge da un rapporto tra privati di cui nulla deve rispondere l’amministrazione". Edo Luisi, presidente del Seravezza Pozzi Calcio risponde al gruppo di opposizione Creare Futuro che ha sollevato perplessità per quell’edificio divenuto ostello. "Ciò che ci amareggia – comincia Luisi – è che solo oggi si parli di questa struttura, che con sacrifici abbiamo riqualificato all’interno dell’abitato contesto urbano in cui si trova e che per anni è stata chiusa ed inutilizzata. Avremmo certamente auspicato di ricevere anche da Creare Futuro, parole di supporto verso l’impegno dimostrato dalla nostra associazione sportiva, condividendo il principio fondamentale che ci spinge ormai da anni ad operare sul nostro territorio e che si basa sul valore sociale dello sport, della crescita cognitiva e della relazionalità, coscienti di quanto lo sport sia uno strumento fondamentale di inclusione e coesione sociale".

"In questi 6 anni di scuola calcio – prosegue – la nostra realtà ha offerto la possibilità di avviamento allo sport ad oltre 400 bambini residenti, consapevoli che in passato chi voleva fare sport doveva andare in altri Comuni. Da due anni siamo orgogliosi di promuovere un progetto di motoria nelle scuole del nostro territorio che vede coinvolte le materne e le classi prime delle primarie di Seravezza e da quest’anno anche a Stazzema, tutto svolto interamente da nostro personale. Quest’anno il progetto, che parte il 12 novembre, coinvolgerà gli asili del Pontestazzemese, Levigliani, Seravezza, Basati, Marzocchino, Querceta, le scuole elementari del Frasso, Seravezza, Marzocchino e Ripa per un totale di oltre 200 bambini. A livello giovanile e di Prima Squadra Seravezza oggi compete con città come Livorno, Siena, Grosseto, Prato, Ostia, Sanremo, Savona, Rimini, Ravenna ecc portando lustro alla nostra terra. Siamo l’unica associazione a portare il nome del Comune, il nostro Club è una realtà calcistica sportiva importante e conosciuta a livello nazionale, grazie anche al rapporto stretto e di collaborazione con l’attuale amministrazione che ha creduto ed investito in noi, ci ha supportato ed il risultato è sotto gli occhi di tutti. Invitiamo Creare Futuro a visitare la struttura sportiva comunale per vedere come un’associazione ha investito il proprio denaro su un bene pubblico e per conoscere la nostra realtà"

