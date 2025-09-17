"Senza senso". Il film di Mucci contro le droghe

Un film fatto dai giovani e dedicato ai giovani, che nasce da un lungo lavoro di ascolto, ricerca e scrittura, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema delle dipendenze. È “Senza senso“, il lungometraggio scritto e diretto dalla regista toscana Roberta Mucci, con interpreti Filippo Lai, Francesco Grossi e l’attrice Beatrice Ceccherini, che sarà proiettato e presentato domani, alle 21, nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, a ingresso gratuito, con prenotazione al numero 0584 787251.

Ambientato tra paesaggi urbani familiari, interpretato da un cast di giovani, il film racconta senza filtri le inquietudini della Generazione Z, ed "è finalizzato a sensibilizzare e far riflettere i giovani sul problema droga, che è l’incubo di tante famiglie con figli adolescenti che iniziano a usarla per curiosità, oppure per non sentirsi inferiori davanti agli amici e poi finiscono per non potere più farne a meno, sprofondando in un abisso - racconta la regista - Quando il protagonista della storia, nonché una promessa dell’ingegneria aerospaziale e imminente alla Laurea, capisce quanto può essere pericoloso e devastante quel tipo di piacere procurato, è troppo tardi. Il film è il crudo ritratto della vita di un bravo ragazzo, che nonostante l’affetto dei genitori, si trova coinvolto per colpa di un amico e di una ragazza, in un gioco pericoloso che lo porta a frequentare un gruppo di tossicodipendenti. Un film realizzato per far capire gli effetti devastanti che possono provocare le sostanze sull’organismo e come possono essere sgretolati i rapporti umani e le famiglie coinvolte".