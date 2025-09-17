Il confronto tra i candidati governatori

È entrata nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in programma il 12 e 13 ottobre. E per coinvolgere i cittadini La Nazione ha organizzato un confronto tra i candidati alla presidenza. L’appuntamento è per lunedì 6 ottobre (alle 18) al Palazzo dei Congressi di piazza Adua, a Firenze, per un confronto a tre tra Eugenio Giani, governatore uscente Pd e candidato del campo largo di centrosinistra (Dem, Italia Viva, Avs, M5s, lista civica Avanti Giani presidente-Casa dei Riformisti); Alessandro Tomasi, sindaco di Fratelli d’Italia a Pistoia in corsa per il centrodestra (FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Civici per Tomasi e la lista civica E’ ora! per Tomasi presidente); e l’attivista Antonella Bundu appoggiata da Toscana Rossa (Rifondazione Comunista, Potera al popolo e Possibile). Un incontro pubblico, per mettere a confronto tre visioni per il futuro della Toscana. Per comprendere le priorità, i progetti e le ambizioni con cui i tre candidati intendono confrontarsi. E dunque per sciogliere i nodi della sanità, conoscere le strategie sul welfare, le idee per rilanciare l’economia, gli impegni per la sostenibilità, le strategie per promuovere un turismo integrato nella vita della città e gli impegni per la promozione della cultura. Ma anche conoscere il punto di vista dei tre canditati sui grandi temi nazionali e le emergenze internazionali.

L’incontro è ovviamente aperto e per partecipare è necessario registrarsi. Come? Iscrivendosi a: lanazione.it/confronto-elezioni-regionali-2025.