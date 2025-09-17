Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaEcco le selezioni aperte al momento
17 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Ecco le selezioni aperte al momento

Ecco le selezioni aperte al momento

CONCORSO IN PROVINCIA PER FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI La Provincia di Lucca ha indetto un concorso per l’assunzione di uno specialista in...

CONCORSO IN PROVINCIA PER FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI La Provincia di Lucca ha indetto un concorso per l’assunzione di uno specialista in...

CONCORSO IN PROVINCIA PER FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI La Provincia di Lucca ha indetto un concorso per l’assunzione di uno specialista in...

CONCORSO IN PROVINCIA PER FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI

La Provincia di Lucca ha indetto un concorso per l’assunzione di uno specialista in servizi informatici (area dei funzionari e delle elevate qualificazioni) con contratto a tempo pieno e indeterminato. Domande entro le 23.59 del 4 ottobre unicamente per via telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/previa registrazione sullo stesso Portale. La registrazione al Portale è gratuita e richiede l’autenticazione mediante i sistemi di registrazione SPID/CIE/CNE/eIDAS. Tutte le info su www.provincia.lucca.it

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER ICARE

iCARE informa che è stata pubblicata, all’Albo del Comune di Viareggio e sul sito aziendale, la selezione per il profilo di impiegato amministrativo. La procedura è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e/o indeterminato, pieno o parziale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 26 settembre alle 16. www.icareviareggio.it/notizie/

BORSE LAVORO COMUNE FORTE DEI MARMI

Pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco di beneficiari finalizzato all’erogazione di Borse Sociali Lavoro, rivolte a cittadini residenti in condizioni di fragilità socio-economica: residenti, disoccupati, con età compresa tra i 18 e i 67 anni, in possesso di un Isee non superiore a 22.000 euro (ridotto a 16.500 euro per nuclei di una sola persona). Sono previste, inoltre, modalità di partecipazione per persone con invalidità inferiore all’80% e per persone con disabilità certificata lieve o media. Il progetto darà diritto a un contributo economico mensile tra 400 e 500 euro.Info: www.comune.fortedeimarmi.lu.it

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata