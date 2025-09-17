Scongiurare nuovi casi Biagi

17 set 2025
SERGIO IACOPETTI
Spaccata nel panificio. Rubati salumi

Spaccata la scorsa notte al panificio Campo d’Aviazione in via Filzi. Ignoti si sono introdotti all’interno del fondo sfondando, al momento non è dato sapere con cosa dato che all’interno del locale non è stato recuperato nessun oggetto contundente, la vetrata inferiore del portone d’ingresso e da lì sono entrati indisturbati all’interno dell’attività. A dare il brutto risveglio alla titolare Simonetta Polacci la proprietaria di un bar poco distante che, in prima mattina, si è accorta dei vetri in frantumi. Il bottino è decisamente magro, dato che il panificio è chiuso per qualche giorno di ferie, ma lo scoramento della titolare resta, giustamente, forte. "Più che il bottino, giusto qualche confezione di salumi - spiega Polacci -, o l’entità dei danni, al momento solo la porta d’ingresso in vetro è da rifare, è la scoramento che ci pervade a non farci stare sereni. Se è vero che questo è il primo colpo che subiamo in tanti anni di attività, è anche vero che da tempo, troppo, non ci sentiamo più sicuri. Proprio per questo non lasciamo più nulla al forno. Anche il Campo d’Aviazione, un tempo quartiere residenziale e decisamente tranquillo, è divenuto meno sicuro, così come tutta la città. I bivacchi sono sempre più numerosi. Come possiamo sentirci sicuri?".

Fuori dal panificio un gruppetto di clienti cerca di rincuorare la titolare, ma la rabbia è lampante. Ovviamente è stata fatta denuncia alla polizia che ha avviato le indagini. Il fondo è sprovvisto di telecamere.

FurtoSicurezza urbana