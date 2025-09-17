Spaccata nel panificio. Rubati salumi

Spaccata la scorsa notte al panificio Campo d’Aviazione in via Filzi. Ignoti si sono introdotti all’interno del fondo sfondando, al momento non è dato sapere con cosa dato che all’interno del locale non è stato recuperato nessun oggetto contundente, la vetrata inferiore del portone d’ingresso e da lì sono entrati indisturbati all’interno dell’attività. A dare il brutto risveglio alla titolare Simonetta Polacci la proprietaria di un bar poco distante che, in prima mattina, si è accorta dei vetri in frantumi. Il bottino è decisamente magro, dato che il panificio è chiuso per qualche giorno di ferie, ma lo scoramento della titolare resta, giustamente, forte. "Più che il bottino, giusto qualche confezione di salumi - spiega Polacci -, o l’entità dei danni, al momento solo la porta d’ingresso in vetro è da rifare, è la scoramento che ci pervade a non farci stare sereni. Se è vero che questo è il primo colpo che subiamo in tanti anni di attività, è anche vero che da tempo, troppo, non ci sentiamo più sicuri. Proprio per questo non lasciamo più nulla al forno. Anche il Campo d’Aviazione, un tempo quartiere residenziale e decisamente tranquillo, è divenuto meno sicuro, così come tutta la città. I bivacchi sono sempre più numerosi. Come possiamo sentirci sicuri?".

Fuori dal panificio un gruppetto di clienti cerca di rincuorare la titolare, ma la rabbia è lampante. Ovviamente è stata fatta denuncia alla polizia che ha avviato le indagini. Il fondo è sprovvisto di telecamere.

Sergio Iacopetti