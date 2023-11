Selezioni per la stagione. Hotel a caccia di figure

PERSONALE HOTEL PER STAGIONE

Hotel “Nettuno” a Marina di Pietrasanta cerca CAMERIERE DI SALA per organizzazione buffet, pulizia, gestione eventuali richieste dei clienti. Si cerca una persona sveglia e volenterosa con esperienza anche minima nella mansione, conoscenza base della lingua inglese, gradito possesso Haccp e attestato sicurezza nei luoghi di lavoro. Cerca CAMERIERE AI PIANI anche senza esperienza. Gradito possesso attestato sicurezza nei luoghi di lavoro. Cerca RECEPTIONIST Gradita esperienza nella mansione, attestato sicurezza sul lavoro, buona conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito. Per stagione estiva 2024, prova prevista per Pasqua. Colloqui da subito. Orario su turni, 6 giorni lavorativi su 7. Per candidarsi inviare il cv a: [email protected]