Sei patenti ritirate dalla polizia

Durante il periodo di Carnevale, soprattutto durante e dopo i rioni, non sono mancati i controlli in strada da pate dele forze dell’ordine con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti causati da persone che si erano messe al volante dopo aver bevuto troppo. E così in queste serate post rione Darsena, gli agenti della Polizia di Stato hanno ritirato sei patenti ad altrettanti giovani automobilisti per guida in stato ebbrezza.

Nel corso dei servizi disposti in occasione del Rione Darsena, la Polizia Stradale ha effettuato un servizio notturno in viale Europa a Viareggio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza.

Sono sei le patenti di guida ritirate. I veicoli controllati sono stati 30, mentre le persone a bordo, inclusi i conducenti, circa 50 per un totale di 70 punti decurtati. Tra i sanzionati un ragazzo neo patentato che avrebbe dovuto guidare con un tasso alcolemico pari a 0.

Il servizio, svolto con la presenza di quattro pattuglie della Polizia Stradale, si inserisce nei dispositivi del Carnevale di Viareggio 2024 al fine di garantire il divertimento “in sicurezza”.