Sei chilometri di fognatura nera. Maxi cantiere a Roma Imperiale

Dicono che ne beneficeranno tutti. Non solo le 370 famiglie di Roma Imperiale destinatarie del servizio, ma anche le acque del limitrofo fosso Fiumetto e quelle di balneazione, troppe volte in tilt a causa di sversamenti e successivo sforamento dei parametri. Saranno questi gli effetti del maxi cantiere con cui Gaia realizzerà 6 chilometri di fognatura nera tra via XX Settembre e via Nizza, con il sindaco Bruno Murzi che ha effettuato un sopralluogo al cantiere insieme alla vice presidente di Gaia Michela Consigli. "Finalmente – ha detto Murzi – Roma Imperiale avrà il suo primo vero e proprio tratto di fognatura che metterà fine a un’annosa carenza di smaltimento. Questo intervento, per il cui investimento ringraziamo Gaia, rappresenta un passo importante per qualificare ulteriormente le nostre capacità in ambito ambientale e si inserisce tra le opere strategiche per il miglioramento delle infrastrutture cittadine, con un impatto significativo sulla sostenibilità e sull’efficienza del servizio idrico. Attendiamo gli sviluppi futuri relativi alla realizzazione della quarta vasca".

È stata poi Consigli a illustrare i dettagli del cantiere, pari ad oltre 3,7 milioni di investimento. "A Forte dei Marmi – spiega – sono iniziati lavori che prevedono la realizzazione di 5,7 chilometri di nuova rete fognaria a gravità, 500 metri di rete fognaria in pressione e due nuovi impianti di sollevamento. Il progetto ha l’obiettivo di potenziare le reti esistenti migliorando al contempo la qualità delle acque che vengono convogliate in mare, con un importante impatto sulla tutela ambientale e delle acque di balneazione. Inoltre verranno sostituite le condotte dell’acquedotto e installate nuove saracinesche in punti strategici, per ottimizzare i flussi e ridurre le perdite nell’ambito di un piano complessivo di miglioramento delle infrastrutture sul territorio". I lavori dureranno circa 6 mesi per la parte idraulica, più altri 25 giorni per l’esecuzione del tappeto di usura. A questi tempi andranno a sommarsi le sospensioni per il tempo necessario per l’assestamento delle opere di fondazione stradali propedeutiche all’esecuzione dei ripristini definitivi e le sospensioni imposte dal Comune per il rispetto dei regolamenti comunali. I lavori, infine, interesseranno alcuni tratti di via de Gasperi, via Manzoni, via Caduti del lavoro, via Carrà, via Chiesa, via Corsica, via Colombo, via Dalmazia, via Della Barbiera, via Donatello, via Fiume, via da Vinci, via Malta, via Matteucci, via Nizza, via Roma Imperiale, via Setteponti, via Martini e viale Morin.

Daniele Masseglia