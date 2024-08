"Segnatempo-gadget per ospiti. Un’opportunità per chi arriva"

"Perchè non offrire orologi a costo simbolico per tutelare i turisti da scippi e rapine?". A rilanciare l’idea è Federico Ambrosio, il campione di hockey che quest’estate ha lanciato il brand “For Te” assieme alla moglie Valentina Di Paola e con i soci Riccardo e Francesco Castagnini della Gioielleria Oberdan, proprio partendo da segnatempo dedicati al paese. Orologi che strizzano l’occhio al design lusso e con quadranti colorati caratterizzati dalle venature del marmo. Ambrosio, alla luce dei ripetuti scippi, ha scritto al sindaco proponendo una partnership finalizzata alla sicurezza e alla promozione turistica del paese. "Dopo l’ennesimo furto di Rolex a Forte dei Marmi, riteniamo che sia opportuno adottare una misura innovativa e pratica – evidenzia Ambrosio – simile a quelle già implementate con successo in altre città. Cioè la fornitura di orologi automatici, Made in Italy ai clienti che lo richiedono, al loro arrivo. Questo servizio potrebbe essere offerto a un costo simbolico, garantendo che i visitatori possano godersi il loro soggiorno senza la preoccupazione di essere derubati. Indossare orologio della città al posto dell’orologio di lusso diminuisce l’attrattiva per i ladri, riducendo così il rischio di furti. In parallelo aumenta la tranquillità per i turisti: sapere che possono indossare un orologio senza timore di perderlo o essere derubati migliorerà la loro esperienza. Conseguenza finale: un minor numero di furti consente alle forze dell’ordine di concentrarsi su altre priorità di sicurezza pubblica oltre a vantaggi in termini di promozione turistica".

Fra.Na.