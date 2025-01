Sea Front Marathon. Chiusura con il botto

Un’Epifania di pioggia e temperature tipicamente invernali ha salutato la conclusione della Forte Sea Front, la serie di 4 maratone consecutive che il Club Super Marathon Italia ha allestito a Forte dei Marmi portandovi oltre 300 corridori provenienti da tutta Italia ma anche da ben 10 Paesi esteri, tra cui Usa, Russia, Bielorussia dimostrando ancora che lo sport apre le porte a tutti. Matteo Sansoni chiude alla grande la sua parentesi nell’evento facendo come aveva fatto il primo giorno, tagliando il traguardo della maratona in assoluta solitudine. Il portacolori dell’Us Nave ha chiuso in 3h34’09”, tempo che risente molto delle condizioni atmosferiche, precedendo di 6’37” Gianni Rigacci e di 9’36” Alessandro Ponchione (Gate-Cral Inps), unici a contenere il distacco sotto i 10 minuti. Fra le donne nuova vittoria per Lucia Candiotto (Atl.Foredil Macchine Padova) in 4h09’30” davanti alla compagna di colori Tiziana Fasolo a 22’14” e a Simona Oggero (Atl.Tusculum) a 24’01”, la quale però si consola con la vittoria nella classifica complessiva, al pari di Sansoni. Sui 17 km successo parziale e vittoria nella classifica generale per Marco Fissore (Pod.Torino) in 1h23’23”, con 6’42” su Alessandro Brescia e 8’59” su Leonardo Pellegrini (Atl.Borgo a Buggiano). In campo femminile prima Susanna Baldini (Team Marathon Bike), anche lei trionfatrice della classifica complessiva, che in 1h35’25” ha regolato Roberta Stefani (Marciatori Antraccoli) a 8’44” e Valentina Carlini (Giovani Amici Uniti) a 48’47”. Nella prova più breve, di 8,5 km primo posto per Roberto Tota (Pisa Road Runners) in 39’47” precedendo in volata Tiziano Ferrari (Pro Avis Castelnuovo Magra) e di 2” Lorenzo Piccinotti (Cus Parma). A Elena Odetti (Pod.Torino) la prova femminile in 50’43”, a 2’49” Michela Ruberti (Marciatori Antraccoli), a 3’03” Francesca Segalini (Pol.Carrarese). La classifica finale ha premiato Ferrari e la Odetti.

Fra.Na.