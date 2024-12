Sea Front Marathon. Aperte le iscrizioni

Il 2025 di maratona inizia con la Forte Sea Front. Neanche il tempo di appendere sul muro il nuovo calendario che già si torna a correre, anzi si corre per ben 4 giorni consecutivi la più classica delle distanze, la maratona. Per il quarto anno consecutivo il mondo degli amatori tornerà a Forte dei Marmi, per la Forte Sea Front 4x42, il format che ormai è il biglietto da visita del Club Super Marathon Italia sull’onda del successo planetario dell’Orta 10in10. Si parte il 3 gennaio per chiudere in corrispondenza dell’Epifania. Una manifestazione che però è un po’ diversa dalle omologhe nel corso dell’anno (Quadrortathon, Three Livigno, l’appuntamento di Orta) per le distanze proposte. Oltre alla maratona si correranno infatti la 17 km invece della mezza maratona e la 8,5 km. Distanze non comuni ma che hanno una precisa funzione. Si gareggia infatti su un circuito di 8,5 km che i concorrenti dovranno affrontare una, due oppure cinque volte in base alla distanza prescelta. Lo spunto che ogni anno porta tanti concorrenti a gareggiare è anche vivere la Versilia in un periodo ben diverso da quello classicamente turistico, dando anche un nuovo slancio economico considerando i tanti presenti nelle tre edizioni precedenti. Epicentro della corsa sarà la località Le Dune, da dove ogni giorno prenderanno il via le gare, tutte insieme, alle 9. Lo scorso anno ha premiato Gian Luca Coniglio, vincitore delle prime tre maratone e poi secondo nell’ultima e Sara Pastore, dominatrice dell’edizione 2024 con un poker di successi. Il costo di partecipazione è di 40 euro per la maratona, 20 per la 17 km e 10 per la 8,5. Tutti gli iscritti riceveranno un capo d’abbigliamento personalizzato. Premiazioni a fine circuito per i primi 3 classificati nelle tre graduatorie basate sulle distanze ma tutti coloro che completeranno la quattro giorni avranno le medaglie che andranno a comporre un originale trofeo artistico. Sarà possibile gareggiare anche solo a livello giornaliero iscrivendosi sul posto. Per informazioni: www.clubsupermarathon.it