Se il donare diventa un esempio

Con questa settimana abbiamo voluto iniziare un viaggio, che continuerà nel tempo, per conoscere il ricco mondo del volontariato che caratterizza il territorio. Viareggio e la Versilia sono realtà da copertina, sempre e comunque. Vuoi che si parli di Carnevale, e in città l’aria di festa incomincia a farsi sentire, vuoi che ci si sposti nel settore produttivo e nello specifico della nautica, dove le principali aziende sono tra le protagoniste più attese del Boot Dusseldorf, la più grande fiera internazionale degli yacht iniziata ieri. Per non parlare di tutto ciò che è glamour, con Forte dei Marmi e la Versilia sempre in prima pagina.