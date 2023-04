Scuolabus si rompe Aveva 500mila km

La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale a un paio di settimane fa quando un pulmino del trasporto scolastico si è arreso al tempo e all’usura tirando le cuoia dopo aver percorso oltre 500mila chilometri. Il vaso in questione è quello della pazienza accumulata dalle famiglie, alcune delle quali hanno contattato il nostro giornale per segnalare le condizioni abbastanza datate degli scuolabus in servizio sul territorio di Pietrasanta. Nulla di serio o pericoloso, beninteso, ma la preoccupazione si fa sentire anche per i racconti che quotidianamente vengono riportati tra le mura domestiche.

"Il fatto – spiega un gruppo di mamme – è che per i nostri figli vorremmo sempre il massimo. Senza dimenticare che il trasporto scolastico è comunque un servizio che paghiamo, e non a tariffe poi così basse, tutt’altro. Detto questo, su sette pulmini gialli della Iveco impiegati dalla cooperativa ’B&B Service’ solo due sono nuovi e in ottime condizioni. Gli altri cinque lasciano un po’ a desiderare e forse è arrivato il momento che vengano cambiati, altrimenti si ripeterà quel che è successo pochi giorni fa". Il riferimento, dicevamo, è a un pulmino il cui motore si è bruciato probabilmente anche per gli oltre 500mila chilometri percorsi in chissà quanti anni. Le mamme non pretendono il satellitare al pari degli scuolabus in servizio a Seravezza e Camaiore, ma nemmeno dei mezzi così antiquati. La cooperativa, che ha sede a Camaiore e si è aggiudicata l’appalto per sette anni, è stata contattata più volte dal nostro giornale ma non è stato possibile avere delle dichiarazioni.

d.m.