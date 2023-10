Scuolabus lascia i bimbi a terra, protesta delle mamme a Fabbiano

Seravezza (Lucca), 11 ottobre 2023 – Sbigottiti, hanno visto lo scuolabus passare da lontano, senza fare sosta in paese. Così ieri mattina tre bimbi di Fabbiano, zainetto in spalla, sono rimasti a piedi dato che il pulmino non è arrivato come di consueto fino alla piazza del borgo per la presenza di lavori di ripristino di una fuga di gas lungo la strada di accesso. Peccato che nessuno si sia preoccupato di avvertire le famiglie, costrette ad organizzarsi rapidamente per accompagnare quegli alunni – rispettivamente di 6, 8 e 10 anni – in auto a scuola, con evidente ritardo alle lezioni.

"Quanto accaduto ha dell’incredibile – evidenzia Sara Iacopi, portavoce delle mamme coinvolte – infatti alle 8 eravamo ad attendere il pulmino: solitamente sono presenti cinque bimbi mentre stavolta ce n’erano tre ad aspettare. Già il giorno precedente la strada di accesso alla piazza era stata interessata dall’avvio dei lavori alla rete del gas ma gli operai avevano cominciato più tardi ed il bus era già passato regolarmente a prendere i ragazzi. Nessuno ci ha avvertito che il giorno seguente sarebbe stata proprio ’saltata’ la sosta a Fabbiano e abbiamo visto il mezzo passare in direzione di Azzano. Abbiamo contattato l’assessore Mozzoni che si è scusata per il disguido però il disagio è stato enorme: personalmente ho dovuto spostare al volo tutti gli appuntamenti di lavoro per accompagnare in auto mio figlio a scuola, dove è arrivato dopo le nove. Era sufficiente comunicarci uno spostamento del punto di prelievo dei ragazzi ma non lasciarli a terra. Si parla tanto della necessità di sostenere e ripopolare la montagna – aggiunge – e poi siamo i primi a patire i disservizi. Da tempo attendiamo parchi gioco funzionali e fortunatamente viviamo in una realtà dove i nostri figli possono ancora stare assieme in strada in sicurezza. Però i sacrifici sono tanti, considerato che, personalmente, frequentando mio figlio la scuola di Ripa, lo scuolabus al ritorno neppure ce l’ha. E chi ci rimborserà per la corsa persa?"

Pronta la replica dell’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni. "Purtroppo si è verificata una perdita di gas – motiva – ed è stata fatta un’ordinanza urgente dalla polizia municipale. Però non si è trattato di un intervento fatto o seguito direttamente dal Comune. Sono tantissimi i servizi con cui abbiamo potenziato l’offerta scolastica per tutti, come il doposcuola pronto a decollare. E ricordo che le tariffe scuolabus sono le più basse in assoluto: 190 euro per l’intero anno".