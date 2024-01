Scuola, ricorso al Tar per la mensa. Stavolta la Cirfood cita il Comune

Non sembra esserci fine ai problemi che attanagliano il servizio di refezione scolastica. Quest’anno, le mense nelle scuole di Massarosa sono partite in forte ritardo a causa di alcune difficoltà emerse nel corso della gara di affidamento, gestita dalla provincia di Lucca come stazione appaltante. La Cirfood, azienda emiliana che si occupa di ristorazione e che aveva partecipato alla gara d’appalto per la gestione delle mense, ha presentato ricorso al Tar contro la propria esclusione dal procedimento.

Breve passo indietro. Nel corso della gara d’appalto si sono susseguiti almeno un paio di ’ribaltoni’: in un primo momento, sembrava che il servizio dovesse essere affidato alla Sodexo che lavora assieme alla Pietrasanta Sviluppo. Poi, poco prima della metà di ottobre, la stessa Sodexo è stata esclusa dalla gara e in testa alla graduatoria si è posizionata la Cirfood, che sembrava destinata a gestire il servizio per un appalto comunale da oltre un milione e mezzo nel prossimo triennio.

E invece, la gara ha subito un nuovo scossone, con la reintroduzione della Sodexo e una nuova esclusione, stavolta toccata alla Cirfood. Il risultato si è cristallizzato nell’affidamento alla Sodexo, che in effetti ha vinto l’appalto. Ma la Cirfood non cista e ha presentato ricorso.

Per questo, il Comune è pronto a resistere in giudizio. Nel frattempo, la sindaca Simona Barsotti prova a rassicurare le famiglie dei bambini massarosesi: "Questo nuovo scenario non comporta alcun rischio per l’utenza delle mense", le sue parole.