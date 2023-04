Scuola media “Pistelli“ di Camaiore

Partiamo da un dato oggettivo: lo sport fa sicuramente bene ad ogni età e in particolare alla nostra, ha un grande valore formativo e uno straordinario potenziale educativo; praticando sport possiamo, divertendoci, migliorare dal punto di vista motorio, emotivo e relazionale. Partiti da un’indagine su Camaiore, nostro comune, abbiamo incontrato il consigliere Alessandro Palmerini, al quale abbiamo fatto molte domande scoprendo le tante opportunità di praticare sport, offerte dalle associazioni sportive presenti sul territorio.

La scelta va dal calcio, al nuoto, alla pallavolo, alla danza, alla ginnastica, al tiro con l’arco, al judo, al padel, al ciclismo. A sostegno delle varie associazioni, ogni anno vengono stanziati dal Comune oltre 300.000 mila euro e nei prossimi tre anni, due milioni di euro saranno destinati al rifacimento del Campo Sportivo Sterpi di via Fonda, che verrà ristrutturato e ampliato. È previsto il rinnovo del manto erboso del campo, degli spogliatoi, del punto ristoro, la dotazione di tribune e di un campetto a nove.

In tema di rifacimenti, abbiamo

chiesto al consigliere di ripristinare il campo da basket all’aperto della nostra scuola, attualmente inagibile.

Attenta alle tradizioni, Camaiore ospita il Palio dei Rioni che coinvolge con entusiasmo residenti e non, in prove sportive, giochi e spettacolo: undici rioni si fronteggeranno in prove sportive, nelle categorie Junior e Senior. Fondamentale il gioco di squadra, l’intesa e l’allenamento. La nuova edizione post pandemia prevede l’ingresso gratuito.

Ad esaltare tradizioni locali e passato, i giochi per la sezione Junior: corsa con l’uovo, con i piedi legati, con i sacchi, gioco del cameriere, delle bandierine e del puzzle, valide alternative alla tanta tecnologia oggi presente nelle nostre vite. Camaiore è anche sede di eventi sportivi di risonanza nazionale e internazionale; come la corsa ciclistica Tirreno-Adriatico e quest’anno il 16 e il 17 maggio, il mitico Giro d’Italia. A settembre poi, in

cantiere la Festa dello Sport, che permetterà di conoscere e provare varie discipline per scegliere la propria in modo meno superficiale. Ognuno può essere protagonista nello sport, l’importante è farlo entrare nella nostra vita; non tutti siamo nati per essere campioni, ma tutti possiamo certamente trarne vantaggi. Alessandro Palmerini ci ha infine donato un bellissimo pallone da calcio, così che anche a scuola, con le belle giornate, si possa giocare in giardino.