Scuola a Mulina in dirittura d’arrivo. Accoglierà fino a 32 bambini

Sono a buon punto i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia intitolata ai Martiri di Mulina di Stazzema, che si trova nella frazione di Mulina in località Carbonaia. "Stiamo realizzando un’opera davvero bella sia dal punto di vista estetico che funzionale, antisismica, moderna e accogliente per i bambini del nostro territorio", ha detto il sindaco Maurizio Verona durante il sopralluogo avvento insieme al vicesindaco Alessandro Pelagatti proprio per verificare lo stato del cantiere. L’edificio scolastico di nuova realizzazione, che è andato a sostituire la vecchia struttura che è stata demolita perché non più a norma (antisismica) e costruita su due livelli, è pensato per accogliere circa 22 bambini oltre al personale docente, con possibilità espansione fino a 32 bambini. Al momento la scuola è completata dal punto di vista strutturale, sono stati montate tutte le porte e finestre, e le enormi vetrate che permettono l’ingresso della luce esterna naturale, e i pavimenti che sono in parte in gres porcellanato e in parte in parquet.

Rimangono da ultimare l’impianto elettrico, i bagni, la parte esterna a verde, e ovviamente tutto l’arredamento interno ed estero con una piccola area gioco per i bambini che frequenteranno la scuola dell’infanzia di Mulina, ovvero dai tre ai cinque anni compiuti.

"Siamo felici – insiste il primo cittadino di veder quasi realizzata questa struttura pubblica, costruita grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), per un totale di 1 milione e 80mila euro. La nostra è un’amministrazione comunale che ha investito tanto nella scuola, perché consideriamo l’istruzione come le fondamenta della nostra società. In questo mandato abbiamo anche interamente rinnovato il polo scolastico di Pontestazzemese. Nonostante ci sia stata tolta l’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo, ribadiamo che i presidi scolastici qui nel nostro territorio rimarranno perché sono un servizio essenziale per la montagna, per il suo ripopolamento e per le famiglie che hanno scelto di vivere nel nostro Comune".