Scoperta ’strada’ non autorizzata. È scattato il sequestro preventivo

Una strada larga tre metri e lunga 200. Con un solo difetto. Mancava (al momento) di qualsiasi autorizazzione. Non solo. Si trova nel bel mezzo delle aree contigue al Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Quando ieri pomeriggio, intorno alle 14, gli agenti della polizia municipale sono arrivati c’era un operaio che sopra al rullo per l’asfalto stava procedendo a compattare il terreno steso. Benché non fosse facilmente visibile il "cantiere", infatti, non è passato inosservato ai controlli del territorio che gli agenti della polizia muncipale, guidati dalla comandante Iva Pagni, svolgono appunto quotidianamente. Così, ieri pomeriggio, è scatatto il blitz degli agenti che hanno provveduto ad eseguire un sequestro preventivo dell’area. Si tratterà adesso di capire se i proprietari del terreno avessero presentato richiesta d’autorizzazione (non ancora concessa) o se, pure, fosse un’opera abusiva.