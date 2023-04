Scomparso Frassi agente immobiliare

Cordoglio in città per l’improvvisa scomparsa di Roberto Frassi, a soli 57 anni. Il suo nome è infatti legato alle agenzie immobiliari Remax che ha gestito assieme alla moglie Nicole Di Gaetano. Frassi, originario di Pisa, abitava da tempo a Torre del Lago; dopo aver condotto assieme al fratello una ditta di impianti elettrici, nel 2004 si è dirottato con successo nel settore immobiliare, prima a Quality House, poi nel 2012 aprendo una nuova sede in piazza Mazzini e, nel 2013, entrando a far parte della rete Remax dove recentemente ha ottenuto un riconoscimento per i risultati raggiunti.