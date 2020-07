Forte dei Marmi, 5 luglio 2020 - Un tuffo dal pontile per salutare l'estate, una gita con gli amici da Parma a Forte dei Marmi per rivedere il mare. Eppure quella domenica spensierata diventa improvvisamente dramma. E' scomparso in mare dopo un tuffo un ragazzo di diciotto anni di origini indiane partito in mattinata dall'Emilia con un gruppo di coetanei per una giornata diversa dalle altre.

E a sera, nonostante le maxi ricerche che hanno coinvolto tra gli altri Capitaneria di porto e vigili del fuoco, del ragazzo nessuna traccia.

La scomparsa

Accade tutto intorno alle 12.40. Il gruppo è al mare, sul pontile di Forte dei Marmi. Sembra che il ragazzo si sia tuffato ma non sia più risalito. I ragazzi non lo vedono, si allarmano e chiamano dopo poco i soccorsi.

Le ricerche

Viene subito setacciato il tratto di spiaggia di fronte all'arenile di Forte dei Marmi. In azione una motovedetta della Capitaneria di Porto di Viareggio, le moto d'acqua dei sommozzatori dei vigili del fuoco, un elicottero dei vigili del fuoco nonche' i bagnini degli stabilimenti balneari della zona. La tanta gente al mare nel primo weekend di luglio segue con apprensione le ricerche, perché intanto la voce che un ragazzo è scomparso dopo un tuffo si diffonde.

Le ipotesi

Il ragazzo potrebbe aver avuto un malore. Le ricerche, con gli amici in preda all'angoscia che hanno seguito le operazioni, proseguono fino a sera ma del diciottenne nessuna traccia.

