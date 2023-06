Scivola dal sentiero: è gravissimo Soccorso 15enne alla Valle del Serra

E’ grave un ragazzino straniero dopo aver effettuato volo nelle pozze della valle del Serra. L’incidente è accaduto poco prima delle 17 alla pozza della Madonna (cioè la numero quattro, la più gettonata dai turisti per la bellezza naturale): il quindicenne tedesco in vacanza assieme alla famiglia, da circa un’ora era nella zona quando è improvvisamente scivolato dal sentiero. Ha fatto un volo di circa 4 metri finendo nella polla dove l’acqua era bassa. Il contraccolpo è stato micidiale: il giovane ha battuto violentemente torace e schiena nelle grosse pietre sottostanti ed è rimasto a galleggiare in una posizione anomala. Immediatamente i genitori si sono resi conto dell’emergenza e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate ambulanza e automedica che hanno rilevato la gravità della situazione, anche se il quindicenne è sempre rimasto vigile e lucido e sono risultate fondamentali le prime pratiche di soccorso.

E’ stato comunque allertato l’elisoccorso Pegaso che è atterrato nel giardino di Palazzo Mediceo per trasportare il giovane – stabilizzato in barella – all’ospedale Meyer di Firenze (di fronte agli occhi disperati dei genitori) dove si trova ricoverato per accertamenti: non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato varie fratture nella zona del costato. L’incidente riporta in primo piano l’ormai annoso problema della necessità di una fruizione consapevole dell’area della Valle del Serra, zona naturalistica con le cascate che rappresentano una vera attrattiva per turisti. Che, col pieno della stagione, arriveranno in migliaia a godere della frescura dei luoghi.

Francesca Navari