Scippato turista tedesco. Rubato Rolex di pregio

Stava rientrando in albergo dopo una giornata all’insegna del relax, quando si è accorto di tre uomini che lo stavano seguendo. E che di lì a poco lo avrebbero malmenato e rapinato, portandogli via un orologio del valore di 70mila euro. In un primo momento, però, il turista tedesco in vacanza a Forte dei Marmi è riusciti a eludere la ’caccia’ dei malviventi, tre uomini che in seguito avrebbe descritto come di probabile origine straniera.

Una volta rientrato in hotel, il turista pensava di averla scampata. E invece, quando si è affacciato alla porta della struttura ricettiva, il trio di malviventi era ancora lì ad aspettarlo. Lo hanno aggredito e sono riusciti a strapparli dal polso l’orologio, un esemplare di pregio da almeno 70mila, prima di darsela a gambe facendo perdere le proprie tracce.

Sulla vicenda indaga la polizia, alla quale il turista ha sporto denuncia. Per fortuna, l’incontro-scontro con i banditi si è limitato allo scippo dell’orologio, e nonostante la colluttazione l’uomo non ha riportato lesioni. Ennesimo episodio di furto, dunque, ai danni di un turista in quest’estate ’calda’ a Forte dei Marmi. Una stagione talmente ’bollente’ che a inizio agosto il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi si era visto costretto a chiedere l’intervento del prefetto proprio per arginare la piaga degli scippi. La controffensiva delle forze dell’ordine c’è stata: solo pochi giorni fa, una coppia di ragazzi scesi da Milano con l’obiettivo di rubare orologi di pregio è stata fermata e messa in condizione di non nuocere. Ma evidentemente il lavoro da fare è tanto.

d.m.