Scienza e Covid: se ne parla a Villa Bertelli con il professor Menichetti

La vittoria della scienza sul covid-19 sarà il tema dell’incontro "La sconfitta della pandemia: ritorno al futuro", che vedrà come ospite il professor Francesco Menichetti, presidente Gisa gruppo italiano stewardship antimicrobica, già Ordinario di Malattie Infettive Unipi e direttore Uoc Malattie Infettive Aoup. Appuntamento venerdì prossimo alle 17 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi: sarà intervistato dal giornalista di Noitv Federico Conti. Un incontro in occasione del quale verrà fatto il punto della situazione sul percorso fatto finora e verranno forniti dati e indicazioni sulla diffusione del contagio, che – stando ai segnali evidenti degli ultimi tempi – pare sia in netta ripresa con una ripartenza della campagna vaccinale per le fasce più a rischio.

"Stanno aumentando i casi di persone infette – spiega il professor Menichetti – aumentano i ricoveri in ospedale ed in misura minore anche i casi gravi assistiti in terapia intensiva; i decessi si mantengono in numero consistente (circa 300 al mese, 10 al giorno)". Possiamo considerare il covid-19 realmente sconfitto? Il nostro “ritorno al futuro è privo di incognite e di rischi? Tanti saranno i temi trattati nell’incontro, primo fra tutti il quesito di cosa ci aspetta per domani e dopodomani in materia di covid che, sulla base delle argomentazioni presentate dal professor Menichetti, "vedrà una circolazione continua del virus con forme respiratorie minori ma fastidiose, elevata morbilità ma anche scarso numero di forme gravi e letifere". Una pandemia sotto controllo, dunque, anche con il virus ancora fra noi e in continuo mutamento. Un incontro dove avere consigli utili per l’inverno che ci attende. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251