Schiacciato da una lastra di vetro. Muore il titolare di un’impresa

Forse non ha fatto neppure in tempo ad accorgersi di nulla. Quella lastra di vetro staccatasi dalle ventose che la reggevano è volata giù da un’altezza di circa 10-15 metri. Colpendo il titolare della ditta che stava montando quei vetri. Schiacciandolo. Uccidendolo. Un altro morto sul lavoro, un altro incidente costato la vita a un uomo di 56 anni, l’ingegner Paolo Mariottoni, originario di Città di Castello, residente a Massa.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 14,30 a Lido di Camaiore sul viale a mare a due passi dalla spiaggia che fra meno di un mese comincerà ad attrezzarsi e ad animarsi di turisti e villeggianti. Uno dei lidi più esclusivi della Versilia dove la famiglia Lazzareschi – titolare a Lucca della Sofidel, colosso a livello mondiale della carta – ha deciso di investire acquistando un albergo dismesso (l’hotel Principe) per trasformarlo nella propria casa vacanze.

L’ingegner Mariottoni era arrivato ieri per la prima volta con il camion della ditta e i suoi operai per portare in quel cantiere una serie di vetri lavorati dalla sua ditta. Vetri che dovevano essere issati all’ultimo piano della palazzina e installati come parapetto della terrazza. La prima lastra di vetro è stata agganciata alle ventose e tirata su da una gru. Ma giunta a un’altezza di 10-15 metri è successo l’imprevisto. E l’irreparabile. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori della medicina del lavoro della Asl, la lastra ha perso aderenza dalle ventose ed è venuta già di schianto. Senza dare scampo all’ingegner Mariottoni che era rimasto al fianco del camion intento a preparare la seconda lastra di vetro da portare su.

L’impatto è stato devastante. Sotto choc gli operai che erano al lavoro con lui e anche gli altri dell’impresa edile Papini Costruzioni di Querceta che cura invece la ristrutturazione dell’edificio. Paolo Mariottoni è di fatto deceduto sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi del medico e degli altri sanitari del 118 per strapparlo alla morte. Tentativi disperati effettuati davanti a numerose persone che nel primo pomeriggio di ieri affollavano la Passeggiata di Lido di Camaiore e che si interrogavano su come era potuto accadere una tragedia del genere.

Il corpo straziato da quella grossa lastra di vetro è rimasto a lungo sul marciapiede tra il camion della ditta e la palazzina in ristrutturazione. Ed è stato rimosso qualche ora più tardi a conclusione di tutti gli accertamenti condotti e direttamente coordinati sul campo dal sostituto procuratore Antonio Mariotti giunto sul posto insieme al medico legale Stefano Pierotti, incaricato di svolgere l’autopsia. E’ stato ovviamente disposto il sequestro del camion e di tutta l’area del cantiere dove è avvenuto l’incidente mortale.