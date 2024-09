Dietro le quinte del grand hotel. Re, rockstar, proposte di matrimonio e le richieste più strane dei clienti vip

Viareggio (Lucca), 28 settembre 2024 - Quella che si è appena conclusa è stata l'estate del rilancio per lo storico Principe di Piemonte di Viareggio. "E' stata un'estate che si è rivelata tra le più interessanti, lunghe e proficue - spiega Gianmaria Vitagliano, general manager del Grand Hotel - che ha visto più prenotazioni nella bassa stagione, con un incremento di percentuali interessanti, a fronte di una lieve flessione per luglio e agosto: in sostanza i turisti hanno dimostrato di preferire la middle season per evitare di esplorare il territorio nel pieno del boom turistico con una media di occupazione di oltre 50 camere in mesi di bassa stagione".

E mentre si guarda al futuro - entro un anno è infatti previsto l'avvio della ristrutturazione dell'ex hotel Excelsior, l'antistante '5 stelle' sempre di proprietà del gruppo Nesti - adesso è il momento di fare un po' di bilancio raccontando dei gustosi retroscena dell'estate viareggina 2024.