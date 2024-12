Scende in campo pure Del Ghingaro: "No alla fredda logica dei numeri"

Anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro (in foto) si oppone alla fusione tra il Carducci di Viareggio e lo Stagi di Pietrasanta. "Diciamo no, con forza e responsabilità, al possibile accorpamento del nostro liceo classico Carducci, istituzione scolastica della città – ha scritto in un lungo messaggio il primo cittadino –; ci auguriamo che il lavoro fatto in silenzio e con fermezza costituisca il presupposto per raggiungere il risultato sperato. Abbiamo ascoltato tante parole in questi giorni; quelle che più ci hanno convinto sono quelle dei nostri ragazzi che richiedono a gran voce un percorso scolastico certo e di lunga visione. Siamo al loro fianco, per ribadire che a Viareggio la fredda logica dei numeri non c’interessa".

"Da anni abbiamo messo al centro della nostra azione amministrativa le persone, con le loro aspirazioni, i loro posti di lavoro e i loro sogni – aggounge il sindaco di Viareggio – pertanto ci dichiariamo con convinzione contrari all’accorpamento del Carducci con lo Stagi e ci auguriamo che finalmente ci possa essere un ripensamento su questo e sui tagli che da anni ormai vanno a colpire le nostre scuole".

RedViar