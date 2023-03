"Scarsa attenzione alle questioni sociali"

"Il bilancio di previsione 2023 di Camaiore non rappresenta le vere esigenze dei cittadini". Lo sostiene il consigliere comunale di FdI Rita Lari secondo cui il Comune ha a disposizione tanti soldi (oltre 40 milioni di euro), ma poca attenzione alle effettive esigenze della comunità. Lari evidenzia "un’evidente riduzione nelle previsioni sia sul fronte istruzione e diritto allo studio di ben 700 mila euro rispetto all’assestato 2022, che su quello dei diritti sociali e politiche della famiglia, dove si riscontra addirittura una riduzione di 980 mila euro.

La consigliera di FdI sottolinea che "il bilancio è ingessato, abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità che non accenna a diminuire, questa situazione si protrae da almeno otto anni. Questo dimostra un’inconfutabile verità: un fare amministrativo distratto e poco attento al nostro bilancio, non giustificabile di fronte a un disavanzo di en € 5 milioni e mezzo di euro che non va certo sottovalutato, qualunque sia stata la sua origine".

Sul fronte delle opere pubbliche, Lari rimarca che " la tanto sbandierata riqualificazione dell’Arlecchino che sembrava dovesse avvenire già nel 2022 durante la campagna elettorale, è stata spostata addirittura al 2024, e intanto per la sua progettazione sono già stati spesi 162 mila euro. C’è da chiedersi allora se questi soldi non siano stati buttati al vento, con un grave spreco e danno per i cittadini. Poi nessuna riduzione della Tari, dovuta al tanto sbandierato aumento della percentuale di raccolta differenziata con il porta a porta. Speriamo di non dover assistere a degli aumenti".