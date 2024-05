Sbocciano lauree a Mulina. Cinque giovani segnano il record

Il record è assai lusinghiero, quasi incredibile: il piccolo borgo di Mulina è terra natale di cinque giovani laureati, di cui tre ricercatori. Cinque bambini nati dal 1978 al 1984 nel paese che da tempo non segnava un traguardo così particolare: Elena, Simona, Barbara, Nicola e Simone hanno conseguito una laurea, e si tratta di giovani mulinesi che nel corso del primo decennio del secolo 2000 non solo hanno terminato i loro studi ma sono oggi apprezzatissimi esperti del loro settore. Mulina, una manciata di abitanti sulle montagne stazzemesi e ormai con crescita di natalità pari a zero, da quasi cento anni non registrava un trend di livello di studi così alto (l’ultima che si ricorda fu una laurea in farmacia nel periodo fascista), con ’cervelli in fuga’ che sono oggi quotatissimi all’estero: tre ricercatori nati a Mulina lavorano rispettivamente in Svizzera (biologia), in Francia (nucleare) e in Italia (geologia).

Elena Bottari ha conseguito una laurea triennale in scienze politiche; Simona Frateschi ha invece ottenuto la laurea specialistica in biologia. Ecco poi Barbara Vezzoni, laurea specialistica in ingegneria nucleare studiando in particolare il ciclo del combustibile nucleare utilizzando nuovi reattori: è stata tra gli studenti dell’Università di Pisa ad ottenere l’ambita certificazione assegnata dall’European Nuclear Education Network ed oggi è ricercatrice al Cea di Parigi, il Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ente pubblico francese di ricerca scientifica nei settori dell’energia, della difesa, delle tecnologie dell’informazione, delle scienze della materia, delle scienze della vita. Nicola Antonucci è un altro tra i giovani e brillanti mulinesi con una laurea triennale in ingegneria civile; Simone Vezzoni, laurea specialistica in geologia dopo borse di studio e assegni di ricerca per i risultati particolarmente brillanti all’Università. Ha tenuto numerose conferenze per far conoscere sempre di più le particolarità delle Alpi Apuane, ha fatto la guida escursinistica e ha allestito una mostra mineralogica a Bologna. Oggi è uno dei nomi più quotati nel suo campo al Cnr di Pisa. Simona Frateschi, Barbara Vezzoni e Simone Vezzoni hanno conseguito anche il titolo in dottorato di ricerca nelle specifiche discipline di studio. Gli altri due laureati con laurea triennale lavorano in Italia. Stazzemesi illustri che dimostrano quanto sia fertile di eccellenze, discrete e poderose, la montagna versiliese.

Francesca Navari