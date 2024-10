Sbandieratori e musici. Gara tra gli over 40

Domenica in piazza Europa a Ripa, Seravezza si svolgerà il 1° Trofeo “La Coppa dei due Presidenti” Memorial Gino Bresciani- Paolo Giannaccini, torneo riservato a Sbandieratori e Musici Over 40. La prima edizione è dedicata alla memoria di due storici personaggi: Gino Bresciani, Presidente della contrada La Lucertola, e Paolo Giannaccini, presidente del Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre Aps in collaborazione con la contrada La Lucertola e il comune di Seravezza, con il patrocinio della Regione Toscana. I gruppi iscritti al torneo sono: Contrada La Madonnina (Seravezza), Contrada La Quercia (Seravezza), Contrada Leon D’Oro (Seravezza), Gruppo Sbandieratori e Musici Il Pozzo (Seravezza), Gruppo Storico Sbandieratori e Balestrieri Città di Volterra Aps (Volterra), Gruppo Storico Megliadino San Vitale (Megliadino San Vitale - Padova), Contrada San Luca (Ferrara), Militia Insignibus Civitatis Astensis (Asti), Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre Aps (Seravezza).

Questa gara, che vede la partecipazione di 180 atleti, ha risvegliato negli Sbandieratori e Musici, di ieri, vecchie passioni per far rivivere le grandi emozioni del passato. Il Torneo si aprirà alle 12 con la benedizione in piazza Europa delle bandiere e le gare avranno inizio alle 14:30, con chiusura prevista intorno alle 18:30. Sarà possibile mangiare – su prenotazione - agli stand gastronomici della Contrada La Lucertola. Per informazioni: [email protected] | tel. 3208060873 - 3314406911