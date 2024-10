Sbalzati fuori dall’auto finita nel fossato. Gravi due ventenni rimasti sotto la vettura

Due giovani sono rimasti gravemente feriti nella notte fra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto ad Arni. Poco prima delle 3 di notte, i due, entrambi ventenni, si trovavano a bordo della loro vettura e stavano percorrendo la strada provinciale in località Giannelli quando, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina è uscita fuoristrada. I due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo finendo poi incastrati sotto l’auto. Per liberarli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’utilizzo del carro speleo alpino fluviale. Una volta liberati, i due sono stati affidati alle cure dei sanitari. Entrambi in gravi condizioni, uno dei due feriti è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso con l’elisoccorso, l’altro a bordo di una ambulanza del 118.