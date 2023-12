Sassi lasciati sui binari. Erano tutti minorenni

Pochi giorni fa un treno, che procedeva in direzione Viareggio-Pietrasanta, è stato costretto ad interrompere, temporaneamente, la sua corsa poco dopo essere ripartito dalla fermata di Lido di Camaiore. Diversi chili di sassi, ammucchiati proprio sulle rotaie nei dintorni di via Arginvecchio, sono stati la causa che ha costretto il capotreno ad attivare la fermata di emergenza; fortunatamente la bassa velocità del convoglio ne ha permesso il blocco senza recare alcun danno a cose o persone. Un gruppo di ragazzi, intorno ai 14 anni, sono stati avvistati dai proprietari delle abitazioni circostanti (che solo dopo l’accaduto si sono resi conto di ciò che realmente stavano architettando), mentre, sghignazzando tra di loro, gettavano consistenti manciate di sassi proprio sulle rotaie. ""Il treno ha rischiato di deragliare - dichiara Simone Da Prato, proprietario di un’attività in prossimità di dove è accaduto il fatto - mettendo a rischio centinaia di vite; fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Abbiamo bisogno di maggiori controlli, di pattuglie che perlustrino, almeno una volta al giorno, le aree di campagna come questa"".

Ascoltando le testimonianze dei residenti pare che non sia la prima volta che accade un evento simile, anche se quest’ultimo è sicuramente il più grave in assoluto. Immediato l’intervento dei carabinieri che, ascoltando le testimonianze dei presenti, hanno cercato di risalire ai malviventi senza ottenere, però, alcun esito positivo.