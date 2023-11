Sanzionati gli organizzatori del Jova Beach

Multa di 3000 euro – già pagata nei giorni scorsi – alla Trident Music, la società che aveva organizzato il Jova Beach party alla fine dell’estate 2022 sulla spiaggia del Muraglione. Sono stati i carabinieri della Forestale a scovare un inadempimento fra i mille che erano stati richiesti dal Parco per dare il nulla osta al grande happening musicale. In particolare i carabinieri forestali hanno evidenziato – tra le prescrizioni non attuate – la mancata realizzazione di una recinzione permanente della duna davanti all’area della Croce Verde per impedirne il danneggiamento per calpestio; inoltre viene contestato il mancato posizionamento di due pannelli informativi sulla vegetazione, sulla flora e sulla fauna degli ambienti dunali e sull’importanza della loro tutela. Gli stessi carabinieri evidenziano però che le più importanti prescrizioni indicate dal Parco erano state messe in atto dalla società organizzatrice che si era adoperata per la protezione integrale del settore interessato agli habitat di vegetazione dunale di interesse comunitario attraverso la collocazione del palco leggermente più a sud e la recinzione dell’intera area retrostante. Ma per la mancata recinzione dell’area davanti alla Croce Verde la Trident Music ha dovuto pagare 3.000 euro di multa alla Regione Toscana per la violenza di una specifica norma della Regione stessa a tutela della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. La norma prevede sanzioni che variano da 1.500 a 9mila euro. Alla Trident sono stati inflitti, come detto, 3.000 euro di multa che la società ha già regolarizzato.