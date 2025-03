Santini rincara e chiede contratti e anticipi 2025

Dopo aver sollevato il caso del ritardo nei pagamenti ad alcuni degli artisti e fornitori del Festival Pucciniano per la stagione 2024, il capogruppo della Lega Alessandro Santini ha portato ieri la questione all’attenzione del consiglio comunale, rompendo il rigore dell’ordine del giorno ma ottenendo comunque una risposta dal sindaco Del Ghingaro, che ha assicurato che "Le situazioni pregresse sono in via di risoluzione e saranno presto sanate". Per Santini "Le rassicurazioni del primo cittadino sono più che scontate, giustificate e giuste". D’altra parte "Il Comune – prosegue – è l’angelo custode della Pucciniano, e garantirà per i debiti denunciati da Assolirica". Ma Santini sottolinea anche la responsabilità politica della questione, "Dato che nel CdA del Festival siedono tre consiglieri della passata gestione, il presidente è un uomo di fiducia del sindaco e l’amministrazione è in carica da quasi dieci anni. Per questo, per la continuità politica e amministrativa, non si possono scaricare responsabilità su gestioni pregresse". A margine della discussioni Santini ha protocollato poi una richiesta d’accesso agli atti, per avere una copia dei "contratti stipulati dalla Fondazione con artisti e fornitori per il 2025" e conoscere l’entità di eventuali anticipi. "Gli artisti che sono già stati annunciati devono essere sì garantiti, ma non possono essere pagati se non sono ancora stati saldati gli artisti e i fornitori del 2024". Il leghista ha chiesto inoltre "L’elenco dei contratti contestati per la stagione 2024", e quello "delle spese sostenute per la trasferta parigina". Infine "La documentazione inerente alla collaborazione tra il Festival e il Comitato del centenario pucciniano".