Sant’Ermete, fiera in bilico Oggi le decisioni meteo

Festeggiamenti Sant’Ermete: tavolo tecnico ieri per la valutazione della fattibilità del programma degli eventi viste le previsioni meteo. All’incontro convocato dal sindaco Bruno Murzi erano presenti tutti gli uffici coinvolti nell’organizzazione: per la Focata lo spazio in piazza Garibaldi sarà allestito comunque a partire dalle 9 di oggi e la catasta di legna sarà coperta con teli impermeabili. Se il meteo lo permetterà, la Focata verrà realizzata, in caso contrario annullata e smantellato l’allestimento. Per lo spettacolo pirotecnico di domani alle 22, resta vigente la chiusura del pontile e sarà allestito il materiale esplodente a cura della ditta Pirotecnica Morsani dalle 11 di oggi. Anche in questo caso è prevista la copertura con teli impermeabili e successiva valutazione della possibilità di esecuzione o meno. Qualora non fosse possibile farli domani sera, saranno rinviati a martedì sempre alle 22 (sponsorizzati da Mario Razzanelli e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca). Relativamente alla fiera, preso atto che l’allerta meteo regionale viene emessa generalmente solo il giorno precedente, è stato deciso di riconvocare il tavolo tecnico oggi alle 13. In caso di meteo con codice rosso naturalmente la Fiera sarà annullata. Il tavolo si riserva, in caso di allerta arancione e previsione meteo avverse, di decidere l’eventuale annullamento della stessa per motivi di sicurezza. Nella stessa riunione di oggi verrà anche deciso, in base alle condizioni meteorologiche se il concerto “Nonsolotango Quartet” previsto proprio oggi alle 18.30 in piazza Tonini sarà spostato a Villa Bertelli.

Per la parte strettamente religiosa domani alle 8 nella chiesa di Sant’Ermete la Messa con canti e consegna della lettera augurale dell’Arcivescovo di Pisa; poi omaggio al Patrono e consegna dei doni per i grandi e i piccoli (i biscotti di Sant’Ermete); alle 18.30 Santa Messa solenne presieduta da Padre Fabiano Cutini e, al termine, premiazione di Anna Salvini (il Santino 2023), Anna Maria Poggi (la Poesia 2023) mentre i coniugi milanesi Marco e Valeria della Torre riceveranno il Premio Amico di Forte dei Marmi XXI edizione. Un tributo anche a padre Fabiano che da Vittoria Apuana sarà trasferito a Firenze.