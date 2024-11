Sanlorenzo sbarca a Sydney. L’obiettivo è il mercato Apac

Le acquisizioni strategiche operate da Sanlorenzo in questi tempi, tra cui quella di Simpson Marine, hanno permesso l’inaugurazione dell’ufficio “Sanlorenzo Australia” a Sydney, anche per il marchio di proprietà Bluegame che debutta con il motoryacht Bgx 63. Sanlorenzo, invece, ha ora a Sidney due fra le sue imbarcazioni più iconiche: Sd 126 e Sx 76.

La crescita dell’azienda guidata da Massimo Perotti nel mercato dell’Asia-Pacifico è oggi una realtà, e si prepara a diventare operatore leader nella vendita e nei servizi nel settore dello yachting che la vede ai vertici mondiali. L’area geografica Apac comprende l’Asia orientale, l’Asia meridionale, il Sud est asiatico e l’Oceania, molto importante per le economie in crescita e per l’ influenza sui mercati globali, dove sono certe importanti prospettive di sviluppo nei prossimi dieci anni.

I numerosi potenziali clienti di quell’area, trovano nel Bluegame Bgx 63 uno yacht di venti metri per 25 nodi di velocità, al top della tecnologia e del Made in Italy, che nella sua categoria ha pochissimi rivali. Così come potranno ammirare i due Sanlorenzo Sx76 e Sd126. Il primo, di 24 metri, può ospitare otto persone e può spingersi fino a 22 nodi, mentre il Sd 126, 38 metri, ospita 10 persone e può navigare a 16 nodi.

Insomma, un trio di barche dalle elevatissime performance sia come qualità tecniche che sotto il profilo del design. Tra l’altro, Sanlorenzo ha recentemente acquisito il gruppo Nautor Swan, specializzato nella progettazione, costruzione, commercializzazione e ovviamente refit di barche a vela con i marchi Swan, Maxi Swan e ClubSwan, e anche a motore con Shadow e Arrow.

Il patron Massimo Perotti ha più volte dichiarato l’intenzione di aprire in Darsena un cantiere per la costruzione degli Swan più grandi. Sembra sia indicato l’ex cantiere Vismara, dopo l’avvenuto passaggio delle strutture e delle maestranze dal fondatore Vismara al gruppo di Ameglia, ma pare che ci possano essere in itinere altre soluzioni praticabili per potere restituire un cantiere della vela a Viareggio.

Walter Strata