Sankara Fest, "volume 5". Libri, musica e recitazione accendono Villa Carmen

Libri, teatro, musica e soprattutto divertimento e condivisione. Ritorna per il quinto anno “Sankara Fest”, l’evento organizzato dalla squadra di calcio a sette Sankara Football Club, nata all’interno e come sperimentazione sul terreno dell’inclusione sociale del progetto Sprar, e dalla web-radio Radio Sankara, due progetti fortemente voluti e finanziati da Arci Lucca-Versilia: l’appuntamento è per oggi dalle 18 nel bellissimo giardino di Villa Carmen, in via Vittorio Veneto 338.

Ad aprire la lunga serata di festeggiamenti sarà la presentazione del libro “L’Osso del Cuore” alle 18: a moderare l’incontro con l’autrice Valentina Santini saranno Erika Pucci e Serena Sechi, che curano rispettivamente i podcast “Fuori dalle righe” e “Tabù & Tattoo” su Radio Sankara. Alle ore 18.45 seguirà una rappresentazione teatrale della compagnia Teatro Rumore: gli attori interpreteranno alcuni estratti del libro di Valentina Santini in una lettura scenica diretta da Ilaria Lonigro. A seguire, altre due letture sceniche a forte impatto emotivo, tratte da “32, a beautiful thing” di Davide Moretti e Ilaria Lonigro, lo spettacolo sul disastro ferroviario di Viareggio. La prima, “Non accadrà mai più”, è l’elenco dei peggiori disastri ferroviari accaduti nel nostro Paese dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri mentre l’altra, intitolata “L’algoritmo”, è la spiegazione della famosa formula matematica di Era (Agenzia Ferroviaria Europea) che calcola fino a quando conviene investire in sicurezza e quanto, invece, sia più economicamente “sostenibile” lasciare che gli incidenti accadano e provvedere ai relativi risarcimenti. In scena per Teatro Rumore, in ordine alfabetico: Teresa Apa, Carlotta Balderi, Nina Baldi, Carolina Bertini, Alice Bertolucci, Margherita Colurcio, Anna Cupisti, Edoardo Dal Pino, Sara Guidi, Matilda Maffei, Filomena Musella, Sara Raffaelli, Virginia Rose Simoni, Asia Spazzafumo, Agata Verona, Eva Vitale.

E ancora, alle 19.30 un po’ di relax con l’aperitivo in compagnia del dj set di “Only Good Vibes”, altro podcast originale di Radio Sankara. E poi, dopo cena, la festa entra nel clou con la musica dal vivo: alle 21 si esibiranno i Los Ponchinos al Mandarinos, già protagonisti ai rioni del Carnevale e al Levigliani Wine Art, mentre alle 22 toccherà ai Radio Panorama, che durante l’estate si sono esibiti in vari locali della Versilia. Arci Lucca-Versilia, Radio Sankara e Sankara Football Club ringraziano l’associazione culturale Carmensito che mette a disposizione lo spazio di Villa Carmen. L’ingresso all’evento è libero.