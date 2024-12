La scomparsa di “Meo”, security man nei locali

Versilia, 12 dicembre 2024 – Un malore improvviso ha sconfitto quel fisico possente. E’ scomparso a 61 anni Sandro Meoni Venturini, originario di Pistoia ma da venti anni in Versilia dove era un noto addetto alla security nei locali. Per tutti era semplicemente “Il Meo”, un uomo così imponente quanto dall’indole disponibile e pacifica. Una gioventù come presenza fissa allo stadio a seguire la Pistoiese, poi la decisione di lavorare in Versilia all’ingresso dei locali e, recentemente, al Camping dei Tigli a Torre del Lago. L’altra sera, rientrato a casa, ha accusato un malessere che si è rivelato fatale: inutili i tentativi di soccorso del 118. La camera ardente è allestita alla casa funeraria La Piramide: oggi alle 15 i funerali alla chiesa del Sacro Cuore al Lido. Sandro Meoni Venturini lascia i figli Giacomo e Joele e la compagna Sabrina.