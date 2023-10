San Francesco. L’omaggio dei tappetari

Le eccellenze del territorio In trasferta: l’associazione Tappetari è stata impegnata per la festa del patrono di Italia San Francesco. I maestri tappetari hanno realizzato un tappeto con l’icona del Santo e con lo stemma del Comune di Massa in occasione della festa di San Francesco che è il patrono della città apuana. Il tappeto è stato benedetto dal vescovo monsignor Mario Vaccari nel corso della cerimonia. I tappetari camaioresi, artigiani che si sono conquistati il successo, hanno realizzato per l’occasione anche un altro tappeto sul quale sono stati raffigurati fiori e gli aranci in omaggio a piazza Aranci di Massa. Una tappa quella apuana che rappresenta un altro traguardo per l’associazione che si appresta a partecipare a Lucca Comics, edizione 2023 che inizia il 1 novembre.

"È la prima volta che partecipiamo a una iniziativa simile. Siamo stati contattati dall’assessore alla cultura di Massa Monica Bertoneri e abbiamo accettato. E’ un omaggio a San Francesco Sono stato contento anche perché la mia famiglia è di origine massese. Per me è stato un ritorno alle origini. Ho partecipato alla cerimonia con il vicepresidente Franco Benassi e altri dell’associazione.E penso che avremo anche altre occasioni per andare in trasferta a Massa", racconta con giusta soddisfazione il presidente Massimiliano Turba.

Lo scopo dell’associazione è valorizzare, difendere e divulgare questa antica tradizione camaiorese, unica nel suo genere e il percorso che fa dimostra che l’obiettivo è stato raggiunto.

Maria Nudi