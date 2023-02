Salvatori sbarca a New York Grande party con i sapori locali

Avventura nella Grande Mela per le eccellenze versiliesi. Infatti l’azienda Salvatori di Querceta, leader nel mondo del design, ha inaugurato uno showroom in 102 Wooster Street a Soho (a pochi passi dalle vetrine di Chanel e Valentino) dedicato al made in Italy, ’insaporendo’ questo evento internazionale con la creatività tutta locale. A curare il catering infatti è stato Filippo Di Bartola, titolare del ristorante Filippo a Pietrasanta e Forte dei Marmi, che ha proposto agli ospiti a stelle e strisce i suoi ’piatti’ forti: la cecina, i tordelli, i tagliarini co’ fagioli e le immancabili polpettine a fare da sfondo a un evento da tempo atteso nel design district. La ditta di Gabriele Salvatori lavora la pietra naturale con un’assoluta pulizia ed eleganza, per dar vita ad ambienti e oggetti di design senza tempo, minimalisti e iconici. Filippo rappresenta l’artigianato in cucina - l’eccellenza delle storiche ricette versiliesi che, senza timore reverenziale, si presentano a Manhattan, nella capitale del mondo contemporaneo. L’energia versiliese ha fatto impazzire il jet set newyorkese con ben 800 persone che hanno preso parte all’opening. Tra questi architetti internazionali, designer e perfino il regista Julian Schnabel che recentemente ha girato il film "Van Gogh- Sulla soglia dell’eternità".

Ma non è tutto: il grande party si è concluso con i drink proposti dal caffè Freak-La Marguttiana di Forte dei Marmi, col titolare Antonio Francolino che ha dato vita ad un vero one-man-show preparando cocktail e intonando una coinvolgente "No woman no cry" con Gabriele Salvatori alla chitarra e Fabrizio Palla al piano. Assieme a Francolino i figli Andrea (che vive a new York) e Niccolò che hanno servito gin tonic, Negroni e Martini cocktail "che resta il più amato dagli americani". Un evento che ha decisamente fatto parlare, la stampa locale l’ha infatti definito come "l’appuntamento in assoluto più bello post covid". Lo showroom di Salvatori va ad aggiungersi a quelli già presenti a Milano, Londra e Tel Aviv,

Fra.Na.