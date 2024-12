’Salù’ addobba l’albero pensando ai bambini

L’associazione ’FenomenAle’, nata in ricordo di Alessandro Cecchi, anche per questo Natale propone un’iniziativa di solidarietà. Sono state realizzate delle palle da appendere all’albero (foto a sinistra), grazie al contributo attivo del maestro della cartapesta Jacopo Allegrucci. E proprio uno dei personaggi più amati di Allegrucci compare sugli addobbi: Salù, il cagnolino che ha conquistato il cuore degli amanti del Carnevale, personaggio di punta di "Una storia fantastica", primo classificato nel 2023. Il ricavato della vendita delle palle – offerta minima 10 euro – sarà devoluto in toto all’associazione ’Aiuto bambini cerebrolesi’. L’iniziativa è sostenuta da Giorgetti Srl e Farmaè.

