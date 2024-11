Salotto Puccini. Racconti di vita di Vittorio Prato

Come si prepara un artista al debutto di un ruolo? E quali sono le ansie e magari le emozioni che accompagnano un debutto? È in questi incontri nel Salotto di Puccini che gli artisti si raccontano svelando segreti, aneddoti e soddisfazioni vissute nel corso della carriera.

E protagonista dell’incontro di oggi, alle 16, nella Sala Belvedere del Gran Teatro Giacomo Puccini, sarà il baritono Vittorio Prato (foto) che converserà con Paolo Spadaccini della sua brillante carriera.

Baritono di fama internazionale, nato a Lecce e rimasto nella sua città natale il tempo necessario per prendere il diploma in pianoforte al Conservatorio Tito Schipa, è poi approdato sui palcoscenici di prestigiosi teatri. Riconosciuto come uno specialista del repertorio belcantista, Vittorio Prato si è imposto a livello internazionale come un baritono tra i più interessanti della sua generazione e apprezzato la scorsa estate al Festival Puccini in Edgar nel ruolo di Frank.

E oggi, Vittorio Prato, nel raccontare e rivivere le sue esperienze sul palcoscenico, che hanno costruito la sua carriera, e la sua vita, anche con grande importanza del repertorio pucciniano, regalerà al pubblico alcune interpretazioni di arie famose per baritono, accompagnato al pianoforte da Silvia Gasperini.

La partecipazione alla conversazione concerto con Prato è ad in gresso libero.