Salario accessorio. Firmato l’accordo

Sottoscritta ieri mattina – con un cospicuo anticipo rispetto alla prassi generale – l’ipotesi di accordo sul riparto del salario accessorio tra i dipendenti dell’ente municipale, vale a dire la retribuzione prevista per prestazioni lavorative aggiuntive come turnazione, lavoro festivo o straordinario.

Al tavolo di contrattazione hanno partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il segretario Marco Petri e la dirigente Monica Torti; per la parte sindacale, invece, presente la Rsu interna e le sigle che hanno firmato il contratto del pubblico impiego a livello nazionale (Cgil, Cisl e Uil).

“Un obiettivo di trasparenza e correttezza verso i dipendenti – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – che ci era stato sollecitato, giustamente e fin dall’inizio, anche dalla Rsu, per dare al personale un riscontro in tempi congrui e non, come prima, a settembre-ottobre, quando gran parte delle prestazioni accessorie per l’annualità corrente erano ormai state rese dai lavoratori. Il mio ringraziamento a tutte le parti trattanti che, senza conflittualità e con il massimo spirito di collaborazione, hanno fatto sì che questa prima fase fosse completata entro la fine di marzo".

Compiuto il “preliminare” della contrattazione, l’accordo sarà ora sottoposto al parere dei revisori dei conti; in caso di riscontro positivo verrà “ufficializzato” con un atto della giunta comunale e diventerà, a quel punto, definitivo.